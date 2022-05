Rastie z nej farmárka! Natašku nebavia bábiky, ale zvieratká: Budete prekvapení, čo všetko zvláda

Žiadne počítače a hračky - u blonďavého dievčatka zvíťazila už v útlom veku láska k prírode. Len šesťročná Nataška z Bojničiek (okr. Hlohovec) má iné záujmy ako jej rovesníčky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nehrá sa s bábikami, ale nesmierne ju zaujímajú zvieratká, ktoré miluje. Malá farmárka každé ráno vstáva, aby mohla nakŕmiť, obriadiť a dokonca i podojiť zvieratká.

Rodina z Bojničiek sa len pred tromi rokmi začala venovať zvieratkám a farmárčeniu. Práce sa nebojí ani malá Nataška (6). „Ráno vstáva už o šiestej, aby sa umyla, obliekla, dala si gumáky a išla obriadiť zvieratká. Nakŕmi húsky, dá mliečko novonarodeným kozičkám a dokonca vie kozy aj podojiť,“ teší sa mamina Dominika (37), ktorá pre farmu skončila aj s učiteľstvom.

Aj otec Marián (40) je presvedčený, že z nej vyrastá poriadna farmárka. „Nikdy sme ju nenútili, proste chce všetko ona sama a robí to s láskou,“ usmieva sa. Keď ráno malá škôlkarka všetky zvieratká obriadi, prezlečie sa a ide do škôlky. Mama sa však obáva, čo bude, keď o pár mesiacov nastúpi do školy. Nataška však už teraz vie, že zvieratká neopustí za nič na svete. „Každému zvieratku som dala meno a dokonca ma poslúchajú,“ teší sa.