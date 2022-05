Rezort zdravotníctva predstavil pripravované projekty: Nemocnice čaká digitalizácia, prebiehajú aj snahy o zvýšenie platov

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v intenzívnej komunikácii so zástupcami lekárskych odborov. Na štvrtkovom stretnutí im predstavilo konkrétne kroky pre skvalitnenie práce zdravotníckych pracovníkov a zvýšenie efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vyplýva to z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva. Za významný krok, ktorý zdravotníkom umožní tráviť viac času s pacientom a menej pri administratíve, rezort zdravotníctva označil digitalizáciu zdravotnej dokumentácie.

"Aktuálne pripravujeme nákup tabletov, ktoré budú postupne distribuované do nemocníc. Tým sa odbremení práca sestier, ktoré budú môcť informácie o zdravotnom stave pacienta nahrávať do systému priamo pri jeho lôžku," uviedla po stretnutí so zástupcami lekárskych odborov štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská. Do projektu budú nemocnice vstupovať postupne a v závislosti od technických možností.

Témou rozhovorov bola aj otázka adekvátneho ohodnotenia. Ministerstvo ubezpečilo partnerov, že vyvíja maximálne úsilie na získanie dodatočných financií, aby sa mohli zvýšiť platy zdravotníckych pracovníkov. Pripravuje porovnanie platov zdravotníkov s inými krajinami, ktoré bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie. "Zvýšenie mzdového ohodnotenia musí byť trvalé a do systému musí priniesť vyššiu mieru spravodlivosti," zdôraznilo ministerstvo.

Predmetom stretnutia bola aj téma DRG či platieb za výkony od zdravotných poisťovní. V súčasnosti rezort vyhodnocuje zozbierané dáta z nemocníc a pripravuje metodické postupy, aby sa systém DRG mohol pilotne spustiť 1. januára 2023.