Budúci víkend štartuje ďalšia etapa opravy mosta Lamač: Dopravné obmedzenia by nemali byť veľké

Ďalšia etapa opravy mosta Lamač na D2 štartuje v najbližších dňoch. Bude rozdelená do viacerých fáz, prvá sa začne budúci víkend v sobotu (21. 5.), keď sa pripraví dopravné značenie a presmerovanie dopravy.

Počas samotnej opravy ľavého mosta, ktorá sa bude realizovať od 20. júna do 31. augusta, by nemali byť obmedzené pruhy, len rýchlosť. Umožní to plánované rozšírenie vozovky. V piatok o tom informoval člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Peťko.

Správu aktualizujeme.