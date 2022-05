Na učiteľov čaká nová pozícia, môže prispieť k zmenám v školstve: Čo na to treba?

Učitelia materských, základných aj stredných škôl s minimálnou dĺžkou praxe päť rokov sa môžu do 29. mája prihlásiť na novú pozíciu mentora. Ako uviedol Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ide o novú pozíciu v školstve, ktorú otvorili pre 160 záujemcov.

Tí by mali svojim kolegom – učiteľom pomôcť s prechodom na novú formu vzdelávania po prijatí kurikulárnej reformy. Pripravovaná reforma totiž počíta aj s novou rolou učiteľa v triede, ktorý by už nemal byť iba „odovzdávač“ informácií, ale odborný sprievodca. Učiteľ by mal svojich žiakov viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť.

Mentori, ktorí budú učiteľov pripravovať, budú spadať pod Regionálne centrá podpory učiteľov. Prvých 16 vznikne v septembri, na ktorých vznik je z Plánu obnovy a odolnosti SR alokovaná suma 9,4 milióna eur. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budú vyhlásené ďalšie dve výzvy na zriadenie podobných regionálnych centier. Konečný počet centier bude 40 a celkový počet mentorov bude 400.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) z učiteľských konferencií a stretnutí vie, že na Slovensku je veľa kvalitných pedagógov. „Sú to učitelia, ktorí sú kreatívni, pokrokoví, zavádzajú inovatívne metódy výučby, sledujú trendy vo vzdelávaní a snažia sa stále napredovať. Presne pre takýchto učiteľov je určená pozícia mentora,“ priblížil.