Premiér Heger varuje pred dezinformátormi, len oni to odmietajú vidieť: Rusko už nie je spoľahlivé

Ruský prezident Vladimir Putin si vymyslel nezmyselnú obštrukciu o rubľových platbách za plyn a už odpojil od dodávok Poľsko a Bulharsko.

Na sociálnej sieti to pripomenul predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že len slovenská dezinformačná scéna, skorumpovaná ruskými agentmi, v tejto súvislosti odmieta vidieť, že Rusko už nie je spoľahlivý dodávateľ energií. Podľa premiéra v tejto súvislosti dezinfomátori vymýšľajú nezmysly ako napríklad ten, že Ukrajina vydiera Slovensko vypnutím ropy a zemného plynu.

„Pritom je to presne naopak. To Putin vydiera nás," vyhlásil Heger. Pre Slovensko podľa neho existuje len jediná cesta, ako sa vymaniť z tejto ruskej energetickej pasce, a to, že prestaneme byť na dodávkach sibírskeho plynu a ropy závislí. „Bude to stáť zdroje aj zvýšené úsilie. Ale aj túto prekážku prekonáme rovnako, ako sme ju prekonali v roku 2009," skonštatoval Heger.

Zároveň pripomenul, že počas zimy v roku 2009 Rusko zastavilo dodávky plynu cez Ukrajinu a „odpojilo“ tak časť Európy. „Zareagovali sme správne. Naši technici dokázali niečo, čo bolo dovtedy považované za nemožné: za niekoľko krátkych týždňov prestavali plynovod Bratstvo na obojsmerný," povedal premiér. Situácia sa podľa Hegera dnes opakuje. Dodal však, že teraz nie sme na ňu sami, ale v spoločnosti silných demokracií.