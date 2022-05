Vstup Fínska do NATO privítal aj Korčok: Jednoznačné vyhlásenie v mene našej krajiny

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) vo štvrtok privítal spoločné vyhlásenie fínskeho prezidenta a premiérky o historickom rozhodnutí o vstupe tejto krajiny do NATO. TASR o tom informuje na základe Korčokovho vyjadrenia na sociálnej sieti Twitter.

"V prípade, že sa Fínsko rozhodne (o členstvo) požiadať, bude v NATO vítané. Slovensko podporuje rýchly proces vstupu," napísal.

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. To znamená, že Fínsko prakticky s určitosťou požiada o vstup do NATO, i keď si to bude vyžadovať ešte niektoré konkrétne kroky. Svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie ma v najbližších dňoch oznámiť aj Švédsko.