Siláčka Katarína (61) ohuruje svet kulturistiky a fitnes: Z výkonov upratovačky budete uchvátení

Neskutočný príval energie! Kým jej rovesníci výrazne zvoľňujú tempo a viacerí sa už venujú vnúčatám, ona ohuruje svet kulturistiky a fitnes, akoby mala dvadsať rokov.

Trikrát týždenne po dve hodiny trávi vždy v posilňovni a päťročná snaha jej priniesla ovocie. Žilinská siláčka Katarína Zajková (61) je majsterkou sveta v mŕtvom ťahu a svoje prvenstvo sa chystá obhájiť už o pár týždňov v Rakúsku. Dokáže zdvihnúť až 151 kg!

Katarína (61) vo svojom veku stíha veľké množstvo vecí a vždy srší energiou. „Mám hlavný pracovný pomer a dva vedľajšie, dve deti, tri vnúčatá a manžela, ktorý ma podporuje a s ktorým sa ľúbime celý život,“ hovorí o tajomstve svojho úspechu šikovná Žilinčanka. Do fitka začala chodiť s kamarátkou pred piatimi rokmi. Prvým veľkým úspechom bolo, keď sa zúčastnila výzvy, zbavila sa 15 kíl a v objeme schudla o parádnych 26 centimetrov.

Vo fitku spoznala trénera Juraja Keketyho z Kysuckého Nového Mesta, ktorý ju vytrénoval na majsterku sveta v mŕtvom ťahu v kategórii do 75 kg. Stala sa ňou minulý rok v Maďarsku na súťaži WUAP World Championship. Ako to dokázala? „Vyžaduje to disciplínu, motiváciu, silnú vôľu a dobrú partiu. Človek vybije deštruktívnu energiu a získa pozitívne pocity. Nedám dopustiť na partiu fitnesákov a profesionalitu svojho trénera. Zo svojich úspechov sa teším, ale nepoľavujem,“ hovorí Katarína odhodlane.