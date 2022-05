Rozhorčený Kremský: Štát musí konať, ceny pohonných látok sú škrtiace! V tomto vidí riešenie

Štát by mal s cenami pohonných látok v SR určite niečo urobiť. Uviedol to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti jeho predseda Peter Kremský (OĽANO). Predmetom rokovania výboru boli len ceny pohonných látok na Slovensku.

"Je veľmi dôležité, aby sa štát staral o občanov, aby sa staral o ekonomiku. A práve ceny benzínu a nafty sú teraz už pre ekonomiku tak škrtiace a brzdiace, že štát by s tým mal určite niečo urobiť. Riešenia sú také, že dodávatelia sa vzdajú časti svojho zisku. Napríklad marža rafinérie Slovnaft (a skupiny MOL) veľmi stúpla, od januára je až desaťnásobná," spresnil Kremský.

Bolo by podľa neho dobré, aby sa časti svojej marže Slovnaft vzdal a aby predával benzín a naftu lacnejšie. "Samozrejme asi dobrovoľne to nikto robiť nebude, pretože cieľom každej firmy je zarábať. Diskusia štátu so Slovnaftom je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité tiež povedať, že pokiaľ nebude úspešná, tak štát môže do tohto (procesu) zasiahnuť," povedal.

Pripustil, že v SR je cena pohonných látok nižšia, ako v krajinách, kde sa nespracúva ruská ropa. "To je v poriadku, ale myslím si, že by mohla byť ešte nižšia," povedal Kremský. Dôležité pri rokovaní so Slovnaftom je podľa neho "nájsť dobré riešenie, ktoré neuškodí trhu, ani Slovnaftu ako firme, ani štátu a nakoniec bude prospešné pre občana".