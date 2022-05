Letisko pod Tatrami prichádza so skvelými správami: O ich lety je nadpriemerný záujem!

Letisko Poprad-Tatry eviduje nadpriemerný záujem o lety v rámci letnej sezóny. V pláne má aktuálne päťkrát viac letových rotácií, ako tomu bolo vlani.

Aj napriek tomu, že pre protipandemické opatrenia nepristálo pod Tatrami zo zimných liniek ani jedno lietadlo, letisko avizuje hospodárenie v zelených číslach. Pre TASR to uviedol Martin Švidroň z marketingu letiska.

"Zatiaľ máme v kalendári 50 charterových letov, ale stále to nemusí byť konečný počet. V rámci pravidelných liniek rovnako posilňuje linka do Londýna, pričom letecká spoločnosť Wizz Air pridáva do predaja ďalšiu rotáciu na trikrát týždenne," priblížil situáciu s letnou turistickou sezónou s tým, že letisko aktuálne vyvíja aktivity na zriadenie charterovej linky Tel Aviv – Poprad a tiež obnovu linky Poprad – Riga.

Úspešný bol, podľa Švidroňa, na letisku aj začiatok tohto roka. Oproti vlaňajšku, keď vyťaženosť letiska ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, zaznamenali v Poprade o 45 percent viac leteckých pobytov a sedemkrát viac prepravených cestujúcich. "A to napriek tomu, že hneď po vlnách pandémie sa zmenila bezpečnostná situácia spojená s vojnou na Ukrajine," dodal.

Kým počas "bežnej" zimnej sezóny vybavilo popradské letisko takmer 15.000 cestujúcich z charterových letov, uplynulá zimná sezóna priniesla úplný výpadok týchto letov. "Na druhú stranu, táto situácia priniesla rast súkromných a biznis letov. Lietalo sa do destinácií, ako je Malaga, Tel Aviv, Dubaj, Pisa, Linz, Bautzen, Salzburg, Klagenfurt, Ženeva, Varšava, Kazaň, Karlove Vary, Ostrava, Praha, Zadar, Split, Bratislava a do ďalších miest v západnej Európe," ozrejmil Švidroň.

Okrem biznis a súkromného letectva prispelo ku kladnému hospodárskemu výsledku letiska podľa neho posilnenie aj ďalších segmentov služieb, napríklad letecké školy či cargo. "Náš tím tak definitívne potvrdzuje fakt, že letisko Poprad-Tatry dokáže byť v zisku a nemusí vykazovať státisícové straty," podotkol v tejto súvislosti riaditeľ letiska a predseda predstavenstva spoločnosti Letisko Poprad – Tatry Peter Dujava. Pripomenul pritom, že letisko si aj napriek pandemickým rokom ponechalo všetkých svojich zamestnancov a má i investovať.

Hlavnou snahou manažmentu popradského letiska má byť aktuálne obnova všetkých predpandemických liniek a tiež zavádzanie nových trhov. V tomto zmysle sa má aktívne zapájať aj do činnosti pracovnej skupiny ministerstva dopravy, kde letisko ponúklo vypracované projekty zavádzania liniek do nových destinácií.

"Žiaľ, na otvorenie nových trhov letecké spoločnosti požadujú silné podporné programy a dotácie, a tak úspešnosť bude závislá od následných rokovaní so všetkými partnermi," podotkol Švidroň.