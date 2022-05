Heger podporil vstup Fínska do NATO: Myslí si, že tento krok posilní bezpečnosť celej Európy

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyjadril podporu vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Urobil tak na sociálnej sieti.

Tento vstup podľa neho posilní nielen bezpečnosť Fínska, ale aj celej demokratickej Európy. "Len silná Severoatlantická aliancia dokáže udržiavať ruský imperializmus v bezpečnej vzdialenosti od slobodného demokratického sveta," uviedol predseda vlády.

Ruský prezident Vladimír Putin dokázal niečo, čo po dlhé roky vyzeralo veľmi nepravdepodobné. Je tým fakt, že fínska spoločnosť spojí svoju bezpečnosť s NATO, skonštatoval premiér. "Tomu sa hovorí politika nezamýšľaných dôsledkov. Putin je v nej majstrom," poznamenal.

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. To znamená, že Fínsko prakticky s určitosťou požiada o vstup do NATO, i keď si to bude vyžadovať ešte niektoré konkrétne kroky.