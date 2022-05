V Ružinove sa môžu tešiť: Údajne by sa mal rozrásť o novú materskú školu

V bratislavskom Ružinove by mala pribudnúť ďalšia materská škola (MŠ). Vzniknúť by mohla v Trnávke, v nebytových priestoroch projektu Ovocné sady, ktoré by sa po dokončení výstavby skolaudovali na škôlku.

Miestni poslanci tento týždeň schválili zámer odkúpenia priestorov za 950.000 eur. "Ide o dlhodobú stratégiu, ktorú presadzujeme už tri roky, že ak vzniká nejaký veľký development, sme ochotní tam otvoriť štátnu škôlku. Ale len za podmienky, že kompletne vybavené priestory získame za polovičnú cenu, čiže za polovicu reálne a preukázateľne vynaložených stavebných nákladov," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Súkromná stredná odborná škola v problémoch: Posvietila si na ňu inšpekcia! Pre mestskú časť to podľa neho znamená, že získa do svojho vlastníctva priestory s kompletným vybavením za veľmi výhodnú cenu. Pre občanov to má pozitívum v tom, že tam, kde je to potrebné, budú vznikať nové škôlky. Mestská časť plánuje otvoriť viaceré nové škôlky. Jedna z nich by mohla vzniknúť v nebytových priestoroch bytového domu v rámci projektu Nuppu Jasmiini na Hraničnej ulici. Priestory by si mestská časť prenajímala. Okrem toho mestská časť prerába na tento účel aj jednu knižnicu.