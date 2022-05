Paľba kritiky na ministerstvo zdravotníctva: Analýza ukázala viacero nedostatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR do veľkej miery rezignovalo na úlohu nositeľa verejnej politiky a regulácie v oblasti zdravotníctva.

Vo svojej analýze to tvrdí Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Úrad preto vidí priestor pre svoju ďalšiu činnosť v tejto oblasti, a to napríklad pri kontrole transparentnosti a efektívnosti riadenia finančných tokov v sektore alebo pri kontrole kvality a plnenia stratégií vybraných podoblastí zdravotníctva. Ako vhodný kandidát sa podľa NKÚ ukazuje oblasť prevencie, kde je prijatých pomerne veľa strategických dokumentov, no výsledky Slovenska v oblasti prevencie sú veľmi slabé.

„Analýza strategických dokumentov v rezorte zdravotníctva ukázala viacero nedostatkov v tejto oblasti. Týkajú sa procesov tvorby stratégií, dostatočnosti pokrytia niektorých podoblastí strategickými dokumentami, monitoringu ich napĺňania, ale aj reálneho napredovania zdravotníctva popísaného vývojom stanovených ukazovateľov," tvrdí NKÚ.

Pri tvorbe stratégií v rezorte zdravotníctva NKÚ odporúča zabezpečiť, aby sa k prijatým stratégiám v pravidelných cykloch prijímali a vyhodnocovali konkrétne akčné plány vedúce k napĺňaniu stratégií. Rezort zdravotníctva by mal podľa úradu zhodnotiť aktuálnosť v súčasnosti platného Strategického rámca a zabezpečiť, aby bolo slovenské zdravotníctvo pokryté aktuálnym strategickým dokumentom.

V procese tvorby stratégií NKÚ odporúča zohľadňovať existujúce aktuálne analytické materiály, napríklad revíziu výdavkov na zdravotníctvo. „Odporúčame akcelerovať reformy tak, aby plnenie dlhodobých cieľov pre vybrané indikátory definované v Strategickom rámci bolo reálne," uviedol úrad.