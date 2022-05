Máme tu Medzinárodný deň sestier: Namiesto vďaky dostávajú nadávky a vyhrážky!

Zaslúžia si veľké poďakovanie! Dnešný Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, ako vzdať úctu všetkým zdravotníkom, ktorí sa postarali o pacientov aj počas náročného pandemického obdobia, a to napriek tomu, že občas museli zniesť nadávky a vyhrážky.

Iveta Fabianová (49) a Elena Červeňáková (63) sa radia medzi sestry, ktoré si odkrútili náročné šichty v skafandroch pri pacientoch v kritickom stave v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura a obe prezradili, aké dni boli v službe najťažšie...

„Naše sestry trpeli fyzicky aj psychicky. Namieste bol strach, že nakazíme nielen seba, ale aj príbuzných, no rovnako aj pacientov, ktorých bol až trojnásobok. Počas služby sme mali aj 10 príjmov nových pacientov,“ povedala Elena Červeňáková z neurológie. Jej kolegyňa Iveta Fabianová pritom slúžila na oddelení ARO.

„Od septembra 2020 do mája 2021 to bolo veľmi náročné. Počas služby boli aj štyri úmrtia, veľa nových pacientov a ich prekladanie. Boli sme v skafandroch, pôvodne na tri hodiny, no počas dvanástky neraz aj deväť hodín! Nemal nás kto vymeniť. Zomreli u nás aj známi ľudia, aj takí, u ktorých sme to ne-očakávali. Jeden pán nás prosil, aby sme ho zachránili, lebo má 15-ročnú dcéru. Podarilo sa, ale stálo to mnoho síl!“

Obe pomáhali aj pri plošnom očkovaní, kde tiež nemali na ružiach ustlané. „Začali na nás útočiť antivaxeri, vyhrážali sa nám, ako s nami zatočia a ako máme liečiť,“ prezradila Iveta. To, že si siahli na dno vlastných síl, jasne demonštruje, čo po službe zvládli. „Ja sama som mala ťažký priebeh COVID-19. Myslela som, že zomriem, ale vystrábila som sa z toho,“ uzavrela Iveta.