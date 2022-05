Sulík trvá na troch prechodných rokoch pri ropnom embargu: K rozhodnutiu Hegera povedal jediné

Minister hospodárstva Richard Sulík trvá na troch prechodných rokoch pri embargu na zákaz dovozu ruskej ropy.

Podľa ministra je to najvýhodnejšie pre Slovensko. O tom, koľko nakoniec prechodných rokov dostane Slovensko, rozhodujú v súčasnosti premiéri krajín EÚ. „Považujem za veľkú chybu to skracovať. Ukrajine to nepomôže a nám to vie významne uškodiť. Ak však premiér Heger spoločne s ostatnými premiérmi príjme iné politické rozhodnutie, budem to rešpektovať ako rozhodnutie premiéra, ktorému som podriadený a ktorému slúžim,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Sulík.

Podľa premiéra Eduarda Hegera sa chce Slovensko odpojiť od ruskej ropy čo najskôr, ako to bude možné. „Náš postoj je, čo najskôr, ale musí to byť technicky zrealizovateľné. Prepočítavajú sa kapacity a vyslovene sa napočítava, ako rýchlo sa vieme od ruskej ropy odpojiť,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Heger s tým, že v najbližších dňoch by malo byť známe, na aké dlhé obdobie dostane Slovensko odklad od embarga na zákaz dovozu ruskej ropy.