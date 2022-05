Udelia Ukrajine status kandidátskej krajiny na členstvo do EÚ? Čaputová sa chystá k veľkému kroku

Prezidentka Zuzana Čaputová chce spoločne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom navštíviť lídrov tých krajín, ktoré váhajú nad tým, aby bol Ukrajine udelený status kandidátskej krajiny na členstvo do Európskej únie (EÚ).

Povedala to počas dnešnej tlačovej konferencii po stretnutí oboch lídrov. „Je to veľmi dôležitý krok na podporu Ukrajiny a na posilnenie mieru v Európe,“ vyhlásila s tým, že aj Slovensku sa vstup do EÚ v istom momente akoby vzďaľoval, ale prísľub členstva bol pre krajinu ako takú veľmi motivujúci. Dodala, že aj Slovensko aj Poľsko sú susedmi Ukrajiny a veľmi jasne vnímajú dopady vojny. „Cítime ju v podobe množstva utečencov, ktorí utekajú pred vojnou. V prípade Slovenska je to okolo 400-tisíc ľudí. Obe krajiny pomáhame aj vojensky. Je to tak preto, že sa snažíme Ukrajine pomôcť, aby vo svojej spravodlivej obrane obstála,“ povedala hlava štátu.

Prezidentka ocenila tlak EÚ na Rusko v podobe sankcií a obmedzení či zákazu dovozu ruskej ropy. Pripomenula, že Slovensko muselo v prípade úplného zákazu dovozu ropných látok z Ruska požiadať o výnimku. „Verím, že každý jeden deň tohto prechodného obdobia využijeme na to, aby sme dobudovali našu infraštruktúru a zvýšili využívanie obnoviteľných zdrojov,“ dodala. Čaputová Poľsku ako dobrému partnerovi a susedovi poďakovala za to, že prevezme patronát nad hliadkovaním vo vzdušnom priestore Slovenska.