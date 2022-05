Sulík po ráznom kroku Ukrajiny: Sú dodávky ruských energií na Slovensko ohrozené?!

Situácia s dodávkami ruského zemného plynu a ropy je stabilná.

Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík, v súčasnosti nie sú ani žiadne náznaky, že by boli dodávky ruských energií na Slovensko ohrozené. „Môžem povedať, že pre Slovensko je situácia stabilná a nemáme žiadne náznaky ani informácie, že by malo dôjsť k problémom. Nemáme žiaden dôvod si myslieť, že by malo dôjsť k obmedzeniu a ohrozeniu dodávok,“ povedal Sulík.

Slovenský minister hospodárstva potvrdil, že na Ukrajine bol odstavený jeden z dvoch bodov prepravných uzlov. Na Slovensko aj tak podľa neho prúdi dostatočné množstvo zemného plynu. „Minulý týždeň aj začiatkom tohto týždňa pritekalo denne veľa plynu. Vyše 90 miliónov metrov kubických. To, čo pritečie dnes, je namiesto tých 90 miliónov kubíkov 67 miliónov. Stále omnoho viac, ako Slovensko potrebuje,“ povedal Sulík s tým, že denne ide do plynových zásobníkov vyše 20 miliónov kubíkov plynu. „To je ďaleko nad priemerom,“ konštatoval Sulík.

Na Slovensko tiež bez problémov tečie aj ruská ropa. Každú hodinu vyše tisíc metrov kubických ropy. „Zásobníky sú všetky naplnené. Strategické zásoby ropy sú na 95 dní. Aj tu je situácia stabilná,“ uzavrel Sulík.