Inšpektorát práce zakázal používanie historickej budovy SND: Divákov neprivíta dlhé roky!

Budú už iba kúriť a svietiť! Historická budova Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave definitívne ukončuje svoju činnosť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Inšpektorát práce totiž zakázal jej používanie na akékoľvek účely. Napriek tomu, že stav budovy sa prudko zhoršoval už dlhší čas, ministerstvo kultúry nebolo schopné získať peniaze na renováciu. Na problém upozorňoval Nový Čas už v septembri 2021. Stále nie je známe, koľko bude rekonštrukcia stáť a kedy sa do divadla vrátia diváci. Podľa SND to však nebude skôr ako o 7 rokov. O reakciu sme žiadali aj ministerstvo kultúry (MK), ktoré sa však do uzávierky nevyjadrilo.

Budova SND v centre Starého Mesta je dlhé roky v absolútne nevyhovujúcom stave. Preto už od mája 2021 bola pre divadelnú činnosť uzavretá. Nový Čas sa teda bol v septembri minulého roka pozrieť, ako vyzerá interiér. Šatne, javisko, výťahy či výzdoba. Ako z hororového filmu! Napriek tomu bola ešte nedávno budova prenajímaná na rôzne akcie. V roku 2021 ju prenajali šesťkrát a tento rok päťkrát. Teraz však inšpektorát práce zakázal jej používanie úplne. Toto rozhodnutie však ešte nie je právoplatné, no SND ho rešpektuje a budovu uzatvorilo.

„Činnosť v budove je obmedzená na nevyhnutnú prevádzku a údržbu, t. j. kúrenie, základné upratovanie, stráženie objektu a udržiavanie technológií budovy v prevádzkyschopnom stave,“ vysvetlila Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND. Dodala, že ďalšie scénické a javiskové zariadenia, ako napríklad divadelná točňa, inšpicientské a dorozumievacie zariadenia, elektroakustické ozvučenie či scénické osvetlenie vykazovali vysokú poruchovosť a boli technicky zastarané.

Návrat divákov v nedohľadne

Napriek tomu, že stav budovy sa prudko zhoršoval už dlhší čas, ministerstvo kultúry nebolo schopné získať peniaze na renováciu. Vláda síce ešte v roku 2017 na to vyčlenila takmer milión eur, tie boli nakoniec použité v novej budove SND. V septembri 2021 pamiatkový úrad schválil zámer rekonštrukcie, no generálny riaditeľ Matej Drlička už vtedy upozornil, aby sa ľudia netešili predčasne. „Súčasný stav je vizitkou politických elít a ich prístupu ku kultúre. Myslím, že rok 2028 je ešte veľmi pozitívny odhad,“ povedal Drlička.