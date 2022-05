Vládna zostava je opäť v kríze, čakajú ich náročné dni: Aký vážny je rozpad koalície?!

Veľké problémy a hra o dovládnutie? Koalícia už od minulého týždňa opäť rieši, ako spolu dokáže vydržať. Problémy nastali po tom, čo parlament nevydal na trestné stíhanie šéfa Smeru Roberta Fica (57).

To naštvalo najmä Richarda Sulíka (54), ktorý z toho obvinil Igora Matoviča (49) a označil to za najväčšiu chybu v jeho politickej kariére. Minister financií mu na revanš odkázal, že vie o pláne SaS, ktorá má chcieť už dnes opustiť koalíciu. Čo sa vlastne deje za múrmi Úradu vlády?

V hre je tzv. inflačná pomoc, ktorú koalícia predstavila už pred pár týždňami. V nej sa píše, že rodiny s deťmi dostanú okamžite sto eur na jedného potomka, od júla sa zvýši prídavok na dieťa na 30 eur a daňový bonus na 70 eur. Prvá časť, čiže jednorazová pomoc pre tých, ktorí sú najohrozenejší zdražovaním, má podporu celej koalície. Druhá časť je závislá od toho, že sa zvýšia dane približne 100 firmám a z toho chce Matovič zaplatiť vyššie prídavky, ktoré majú byť 40 eur a daňový bonus až 100 eur.

SaS dlhodobo vystupuje proti zvyšovaniu daní bez toho, aby sa niektoré ďalšie dane znižovali. Sulík plánoval vetovať toto zvyšovanie, čo by malo znamenať automatickú stopku. Matovič však hovorí, že to nebude rešpektovať a koalícia tak bola pred voľbou, že časť strán túto pomoc neschváli alebo prejde s opozíciou. Oba varianty by znamenali, že SaS by mohla opustiť vládnu zostavu.