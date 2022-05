Volodymyr Zelenskyj v našom parlamente: Ak nezastavíme ruské vojská, potiahnu na Slovensko

Silné slová aj odozva v parlamente. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) vystúpil cez telemost v Národnej rade SR.

Ešte pred začiatkom prejavu Zelenského odišla zo sály väčšina poslancov Smeru a extrémistov z Republiky. Po tom, čo Zelenskyj začal rozprávať, sa zdvihli aj z ĽSNS. Ukrajinský prezident rozprával o tom, že je vďačný Slovensku za podporu.

„Je to pre mňa obrovská česť, aby som sa takto obrátil k vám, a chcem sa vám poďakovať za všetku pomoc, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine. Bolo by dobré, keby sa to od vás naučili aj iné krajiny Európy a sveta, ceníme si vašu solidaritu s Ukrajinou na úrovni Európskej únie,“ povedal. Kroky Ruska svedčia podľa neho o tom, že chce zotrieť ukrajinskú samostatnosť.

Rusko ide podľa Zelenského proti celej Európe, Ukrajinou iba začalo. „Táto vojna je proti spoločenstvu, ktoré nás spája na tomto kontinente. Vážime si život, vážime si práva človeka, vážime si hranice a slobodu,“ zaznelo z úst ukrajinského prezidenta. Riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov hovorí, že v prejave zazneli očakávané myšlienky.

„Aj pri vystúpeniach v druhých parlamentoch sa snaží reagovať na aktuálnu situáciu, zároveň v kontextoch, ktoré môžu súvisieť s bilaterálnymi vzťahmi alebo s historickými udalosťami,“ hovorí Mesežnikov s tým, že spomenul napríklad rok 1968. V reči podľa neho odzneli tri dôležité posolstvá pre našu verejnosť.