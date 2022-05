Analytik Karel Hirman o tom, čo nám spôsobí stopka ruskej rope: Budeme tankovať drahšie?!

Potrebujeme výnimku z embarga na ruskú ropu? Slovensko sa ako jedna zo štyroch krajín EÚ odmieta do konca tohto roka zbaviť dodávok ropy z Ruska, pričom minister hospodárstva Richard Sulík (54) tvrdí, že by to výrazne poškodilo slovenskú ekonomiku aj občanov.

Čím to je, že zatiaľ čo 23 európskych krajín nemá so zbavením sa ruskej ropy problém, práve Slovensko to nedokáže? Energetický analytik Karel Hirman má na to vysvetlenie.

Minister hospodárstva tvrdí, že do konca tohto roka sa nevieme zbaviť ruskej ropy. Ako je to v skutočnosti? Sme naozaj až natoľko závislí od ruskej ropy, alebo by sme podobne ako veľká väčšina európskych krajín vedeli nájsť cestičky, ako sa jej zbaviť?

- V prvom rade si treba uvedomiť, že Slovensko žiadnu ropu nenakupuje - nakupuje ju Slovnaft, ktorý je plne pod kontrolou maďarského MOL- -u. Ešte pred desiatimi rokmi, keď som bol predsedom dozornej rady Transpetrolu, sa rozhodlo, že sa rozšíri a zmodernizuje ropovod Adria, ktorý sa začína v chorvátskom termináli Omišajl na Krku, a cez tento ropovod môže byť Slovnaft plne zásobený na plnú kapacitu ropy, ktorú potrebuje, teda zhruba 5 miliónov ton ročne.

To znamená, že by na ne vedel teraz pohodlne prejsť?

- Treba sa pýtať Slovnaftu, či urobili opatrenia na to, aby mohli nakupovať iné zmesi, a ak ich neurobili, tak prečo. Podobné zmesi, ako tečú v Družbe, sa obchodujú na svetovom trhu alebo aj na trhu v Stredomorí na tankeroch a je ich niekoľko druhov. V každom prípade už to skúšali, otázka je, prečo v tom nepokračovali, respektíve prečo neinvestovali do diverzifikácie. Pred tromi rokmi sme mali v Družbe vážny incident, keď sa musel na niekoľko týždňov absolútne zastaviť dovoz ropy z Ruska a Slovnaftu museli vypomáhať Štátne hmotné rezervy. Slovnaft mal tri roky na to, aby reagoval a upravil technológiu a logistické trasy tak, aby mohol nakupovať aj iné zmesi ropy.

Bude mať diverzifikácia zdrojov a neskôr azda aj odstrihnutie sa od Ruska na Slovensko vôbec nejaký nepriaznivý efekt, napríklad vyššie ceny pohonných látok?

- Ropu nakupuje MOL. Na spotrebiteľov, čitateľov Nového Času, to nebude mať žiaden dosah. Bude to len záležitosť toho, či MOL/Slovnaft bude mať väčší zisk, alebo menší zisk. Dôležité je aj to, že tú zmes, ktorá ide cez Družbu, Rusko nevie predať nikde inde, len práve cez Družbu. Iné rafinérie na svete ju nevedia spracovať, a povedzme si otvorene prečo - je taká zlá. Je to jednoducho humus. A na tomto humuse MOL aj Slovnaft roky zarábali veľké peniaze z toho dôvodu, že na to dostávali od Ruska zľavy. Znamená to, že Sulík vyboxoval výnimku pre MOL/Slovnaft, nie pre Slovensko. Vyboxoval výnimku, vďaka ktorej bude mať MOL obrovský zisk, zatiaľ čo my budeme platiť na čerpacích staniciach trhové ceny. V tom je rozdiel dokonca aj oproti Maďarsku, lebo Orbán vyboxuje takisto výnimku pre MOL, ale zároveň doma tie ceny zafixoval, takže maďarskí občania a maďarskí motoristi z toho tiež budú mať nejaký osoh.

Na rozdiel od slovenských...

- Áno, a dokonca v Českej republike, kam MOL/Slovnaft vyváža tiež veľkú časť svojej produkcie, vzniklo podozrenie, že straty, ktoré má MOL z toho, že mu Orbán zafixoval ceny pre maďarských motoristov, si táto spoločnosť zrejme vynahrádza cenami na slovenskom, a najmä českom trhu, kde sú ceny ešte vyššie ako na Slovensku. Teda je to celé na úkor slovenských a českých motoristov. Nás ako občanov nemusí zaujímať, či Slovnaft má, alebo nemá ropu - to nám je jedno. Pre nás je podstatné, či na čerpacej stanici budeme mať benzín a diesel a za akú cenu. Mimochodom, aj keby Slovnaft nevedel prepracovať iné zmesi ropy, alebo by obmedzil prevádzku, v okolí sú rafinérie, ktoré nejdú na ruskú ropu. OMV už vôbec nenakupuje žiadnu ruskú ropu, české rafinérske spoločnosti prakticky tiež, takže by mohli v nejakom objeme zásobovať aj slovenský trh. A práve o to by sa mal starať Sulík - aby sme mali dosť pohonných látok na čerpacích staniciach. Nie o to, či MOL/Slovnaft má lacnú ruskú ropu, z ktorej má potom veľké zisky.

Prechodné obdobie využijeme na úpravy

Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaft

- Slovensko je vďaka Slovnaftu v produkcii palív a iných produktov sebestačné, čo je nesporná výhoda v porovnaní s inými krajinami EÚ. Slovensko je vnútrozemský štát a nemá prístup k moru. Preto sme ako Skupina MOL v minulosti iniciovali rekonštrukciu alternatívnej trasy voči ropovodu Družba. Dnes sa ukazuje, že investície do ropovodu Adria, ktoré sa urobili v dobrých časoch, nám umožňujú prísun alternatívnych dodávok ropy, ktoré od roku 2016 postupne v menších objemoch realizujeme. Prípadné prechodné obdobie využijeme na ďalšie posilnenie týchto dodávok, ako aj na nevyhnutné technologické úpravy v rafinérii.