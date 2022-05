Spravodlivosť prišla po dlhých piatich rokoch: Únoscovia Vlčkovej (†35) spoznali verdikt!

Spoznali verdikt! Na trnavskom súde padli pre únoscov Andrey Vlčekovej († 35) dva vysoké tresty. Sudca v utorok udelil obžalovaným Jozefovi Pétemu a Mladenovi Despotovskému, ktorí ju mali uniesť spred škôlky v Hlohovci, nepodmienečné tresty vo výške 11 rokov za zločin pozbavenia osobnej slobody a zločin krádeže.

Podnikateľku uniesla trojica mužov pred piatimi rokmi. Hlavným vykonávateľom únosu bol podľa súdu Vojtech Olé. Andrein exmanžel Miroslav Vlček mu za to mal sľúbiť 30-tisíc eur, Porsche a dom. K únosu sa Olé priznal a čin oľutoval. Súd ho uznal za vinného, za čo dostal 6 rokov a 8 mesiacov. V utorok si na Okresnom súde v Trnave vypočuli tresty aj spolupáchatelia Jozef Péte a Mladen Despotovski, ktorí vinu od začiatku popierajú.

Na základe dôkazov však sudca rozhodol jednoznačne. „Na hlavnom pojednávaní súd vyhlásil rozsudok, na základe ktorého uznal obžalovaných za vinných zo zločinu pozbavenia osobnej slobody a zločinu krádeže. Obom obžalovaným súd uložil úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný,“ informovala Jana Kondákorová, hovorkyňa súdu.

Exmanžel Miroslav Vlček už je právoplatne odsúdený na 12 rokov za pozbavenie osobnej slobody, no trest sa mu môže zvýšiť. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic totiž vlani v septembri oznámil, že ho chcú stíhať za úkladnú vraždu. Po piatich rokoch totiž našli pozostatky Andrey v sude s kyselinou.