Pedofilného Slováka z českého filmu V sieti poslali do basy: Úplne zvrátené, čo robil s deťmi!

Ústecký okresný súd dnes poslal na dva roky do väzenia Slováka známeho z filmu V sieti za kontaktovanie dievčaťa, o ktorom si myslel, že má dvanásť rokov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Žiadal od nej obnažené fotky a plánoval s ňou stretnutie v Ústí za účelom sexu. Muž už bol skôr odsúdený za kontaktovanie maloletých dievčat cez sociálne siete, medzi ktorými bola aj herečka z dokumentuIvan Hazucha vinu doznal. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka si ponechala trojdňovú lehotu na vyjadrenie stanoviska.

Súd uznal muža vinného z prečinov šírenia pornografie, zneužitia dieťaťa na výrobu pornografie, nadväzovania nedovolených kontaktov s dieťaťom a ohrozovania výchovy dieťaťa, všetko v štádiu pokusu. Hazucha, ktorý má slovenské občianstvo, je aktuálne vo väzení za iný trestný čin, preto dnes súd uložil trest súhrnný.

Muž podľa obžaloby od 3. novembra 2020 do 10. novembra 2020 prostredníctvom facebooku kontaktoval ženu, ktorá sa v konverzácii s ním vydávala za 12-ročné dievča. V skutočnosti mala vtedy dvadsaťpäť rokov. Hazucha chcel, aby mu poslala svoje obnažené fotografie, pričom on jej opakovane zaslal fotografiu svojho obnaženého ztopeného penisu. "Expresívne jej popisoval sexuálny styk a pýtal sa, či by ho s ním chcela skúsiť, pričom plánoval s dievčaťom stretnutie, ktoré mieni uskutočniť, akonáhle zarobí peniaze na cestu do Ústí nad Labem," uviedla v obžalobe prokurátorka Zdeňka Pavelková.