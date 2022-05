Štipľavé slová Pellegriniho na adresu premiéra: Dúfa, že prestane blúzniť!

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini dúfa, že si premiér Eduard Heger (OĽANO) vzal k srdcu slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a prestane blúzniť o okamžitom odstrihnutí Slovenska od ruskej ropy a plynu.

Vyhlásil to na tlačovej konferencii po príhovore Zelenského v pléne NR SR. Pellegrini pritom poukázal na vyjadrenia Zelenského, že Ukrajina chápe náročnosť situácie pre Slovensko v súvislosti s dodávkami ropy a plynu a osamostatnenia sa. Slovensko by malo podľa Pellegriniho bojovať za čo najdlhšiu možnú dobu prechodných podmienok v rámci Európskej únie. Dodal, že Slovensko by malo podporovať ambíciu Ukrajiny stať sa kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie. Podčiarkol potrebu prosperujúcej Ukrajiny. Upozornil však, že aj Ukrajina musí prejsť prijímacím procesom, ktorý môže trvať dlho.

Líder Hlasu-SD dodal, že v pléne jeho poslanci podporia uznesenie z dielne OĽANO, ktorým má plénum odsúdiť vojnové zločiny páchané na Ukrajine zo strany Ruskej Federácie a jej lídra Vladimíra Putina. "Inak sa ani v tejto situácii konať nedá," povedal Pellegrini. Verí však, že koalícia nespraví preteky z predkladania takýchto uznesení.

Vladimír Baláž (Smer-SD) skonštatoval, že Ukrajinci sú v ťažkej situácii a je rád, že sa prejavu Zelenského zúčastnil. "Niektoré prejavy prezidenta Zelenského, teda ako boli komunikované v médiách, neboli podľa môjho gusta, ale príjemne ma prekvapil," uviedol Baláž. Bolo podľa neho vidieť, že má charizmu, dobrú prípravu a že vie pracovať s ľuďmi.

Ocenil najmä to, že Zelenskyj spomenul aj rok 1968. Pozitívne vnímal i jeho vďaku za pomoc Slovenska a Slovákov Ukrajine. "To bolo pre mňa silné," povedal poslanec. Nechcel komentovať rozhodnutie iných predstaviteľov opozície a kolegov zo Smeru-SD, ktorí sa prejavu nezúčastnili.