Pojednávanie v kauze vraždy Miroslava Sýkoru pokračuje: Súd vypočúva svedkov

Na Okresnom súde Bratislava I dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy údajného zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovci Miroslava Sýkoru. Čítajú výpovede 13 svedkov z prípravného konania, pričom na programe má byť tiež čítanie znaleckých posudkov.

Na dnešné pojednávanie bol predvolaný aj jeden svedok, ten sa však opakovane ospravedlnil s tým, že dlhodobo pracuje v zahraničí.

Jednou z výpovedí, ktorú prečítal predseda senátu Pavol Tomík, bola aj výpoveď brata zavraždeného Miroslava Sýkoru, Jaroslava. Ten však orgánom činným v trestnom konaní povedal, že nevedel nič o spôsobe života svojho staršieho brata. Svedok žil s rodičmi v Moskve a neskôr v Kyjeve, kde pôsobili ako diplomati, a nepamätá si ani, ako sa dozvedel o smrti brata. V Moskve ešte v 80. rokoch minulého storočia študoval aj zavraždený Sýkora.

Podľa znaleckého posudku z oblasti balistiky zasiahlo Sýkoru v deň jeho smrti 13 striel so samopalu AK-47 a tiež z revolveru. Tie ho zasiahli do hlavy, krku, hrudníka ako aj do chrbta. Jeho vodič Peter Radič bol, naopak, usmrtený jedinou strelou do hrudníka z AK-47. „Nachádzalo sa tam (na parkovisku hotela Holiday Inn, pozn. SITA) šesť osôb. Štyria páchatelia a dvaja poškodení," citovala prokurátorka za ďalšieho posudku. Pojednávanie v tejto veci pokračuje v stredu 11. mája prehrávaním audiovizuálnych záznamov z vyšetrovacích pokusov.