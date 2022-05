Naď sa solidaritou voči Ukrajine netají: Veľavravné slová! Ako plánuje Slovensko pomôcť

Ukrajina dostane akúkoľvek pomoc zo Slovenska, ktorú vieme poskytnúť. Zdôraznil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po príhovore ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Národnej rade SR.

Šéf rezortu obrany sa netají tým, že rokuje s Ukrajinou o rôznych alternatívach vojenskej pomoci. „Riešime so spojencami to, akým spôsobom môžeme Ukrajine pomôcť. Napríklad tým, že by sme našu techniku dali na Ukrajinu, pokiaľ by sme dostali techniku zo západu,“ povedal. Ide napríklad o slovenské tanky T-72 či bojové vozidlá pechoty. Rokovania o dodávkach húfnic Zuzana 2 sú vo finálnej fáze. Štátne podniky a niektoré súkromné spoločnosti tiež opravujú poškodenú ukrajinskú techniku.

Ako ďalej Naď skonštatoval, diskusia o možnom predaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine neprebieha. „Ukrajinci majú v tomto momente iné priority, ako je letectvo. Oni sa pozerajú po pozemných silách. Tá vojna teraz prebieha medzi delostrelectvom,“ vysvetlil.