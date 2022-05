Zelenskyj sa prihovoril poslancom: Výzva a poďakovanie Slovensku! Kto v parlamente chýbal?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za solidaritu a pomoc, ktorú poskytujeme Ukrajine.

Vo videopríhovore poslancom Národnej rady (NR) SR zároveň vyzval na pokračovanie pomoci, a to v obrannej oblasti, v téme sankcií i v podpore európskej perspektívy Ukrajiny. Vyzval Slovensko, aby bolo hlasom Ukrajiny v EÚ.

Ukrajina si podľa tamojšej hlavy štátu cení obrannú podporu od Slovenska. "Bolo by dobré, aby sa to od vás naučili aj iné krajiny Európy a sveta," povedal Zelenskyj s tým, že Ukrajina si cení aj našu solidaritu s Ukrajinou na úrovni EÚ.

Zelenskyj pripomenul, že krok Ruska hovorí o tom, že chce "zotrieť v prach ukrajinskú samostatnosť a Rusko začalo ísť proti celej Európe", pričom sa to začalo Ukrajinou. Každá krajina chce podľa neho žiť voľne a slobodne a samostatne si vyberať svoju budúcnosť, a tiež to, v akých zoskupeniach chce byť a tiež s kým chce alebo nechce obchodovať.

Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) bol podľa Zelenského jeden z prvých "zahraničných priateľov," ktorí videli hrôzy na predmestí Kyjeva. Pripomenul masakre na civilistoch či rozstrieľané školy. Rusko označil za tyraniu, ktorá chce pokoriť nás všetkých. "To by sme mali zastaviť my všetci v Európe," vyhlásil. Ak totiž podľa jeho slov nezastavíme ruské vojská pre zločiny, ktoré urobili v ukrajinskej Buči a Boroďanke, môžu prísť podľa neho aj na územie Slovenska.