Košice krútia hlavou nad opravou komunikácie: Z asfaltového chodníka vyrástli púpavy!

Príroda si vždy nájde cestu. Nemalo by to však platiť pri oprave asfaltového chodníka, ktorá stála mesto Košice vyše 6 100 eur.

Nový, na jeseň vyasfaltovaný chodník spájajúci dve košické mestské časti je od jari zarastený trávou a púpavami. Košičania na smutnú raritu nemajú slov a varovný prst nad fušerskou robotou zdvíha aj Magistrát mesta Košice, ktorý už kontaktoval zhotoviteľa.

Predtým tu mali jamy, teraz trávu. Chodník pri križovatke VSS, ktorý spája mestskú časť Nad jazerom a Juh, využívajú predovšetkým cyklisti. Práve oni sa dlhý čas sťažovali na jeho zúbožený stav. Opravy sa dočkali začiatkom jesene, keď z dôvodu opravy cestno-koľajových prejazdov cez trať prebiehala na sídlisku Nad jazerom výluka električkovej dopravy. Ako uviedol Magistrát mesta Košice,

„Vyžadovalo by si to kompletnú rekonštrukciu celého chodníka. Tlačil nás však čas a nestihlo by sa to urobiť do konca výluky. Navyše, celý chodník sa v prípade pokračovania modernizácie električkových tratí na sídlisku Nad jazerom plánuje úplne zbúrať a po dokončení tejto rekonštrukcie nahradiť novým, ktorý bude spĺňať všetky technické normy. Z týchto dôvodov sme pristúpili k jeho čiastočnej rekonštrukcii,“ reagovalo mesto. Po tom, ako sa podklad vyčistil a ošetril herbicídnym prípravkom na ničenie nežiaducej buriny, spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš zrealizovala postrek penetračným náterom a položila asfaltovú vrstvu v hrúbke 4 - 6 cm.