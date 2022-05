Šéfa medvedieho tímu zložil drobný votrelec: Jaroslav po uhryznutí kliešťom čiastočne ochrnul!

Uhryzol ho pred necelým rokom, teraz skončil v nemocnici s vážnymi problémami! Jaroslav Slašťan (41) je odborník na divo žijúcu zver, pričom sa zameriava hlavne na našu najväčšiu šelmu.

Navyše je aj vedúcim Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR, preto nie je prekvapením, že väčšinu svojho času trávi v lese. A to sa mu stalo osudným. Stretnutie s jedným tvorom ho na mesiac pripútalo na nemocničné lôžko. Paradoxne ho však neuhryzol medveď, ale maličký zákerný kliešť, ktorý ho infikoval boreliózou.

Za 20 rokov (od roku 2000 do roku 2020) skončilo po uhryznutí alebo udretí medveďom v slovenských nemocniciach hospitalizovaných 50 ľudí. „To znamená, že väčšou hrozbou ako medveď je pre človeka kliešť,“ povedal Jaroslav Slašťan s tým, že vlani začiatkom jesene si na tele objavil prisaté kliešte. Nezbadal však na miestach po uhryznutí žiadny kožný príznak, ktorý by nasvedčoval, že je infikovaný.

„Viem, že prvé štádium sa objavuje zvyčajne 3 dni až mesiac po prisatí sa infikovaného kliešťa na kožu a po ňom nasleduje dlhšie niekoľkotýždňové až niekoľkomesačné bezpríznakové štádium, počas ktorého sú borélie spod kože zanášané krvou do celého organizmu. Koncom minulého roka som začal pociťovať prvé zdravotné komplikácie. Bol som unavený, mal som bolesti svalov a hlavy,“ zdôveril sa šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého s tým, že po príchode z práce nevládal už nič robiť, zaspával unavený a rovnako unavený aj vstával.

Necítil si ruku

„Vianoce boli úplná katastrofa. Absolvoval som test na COVID-19, bol negatívny. Myslel som si, že zhoršenie môjho zdravotného stavu má na svedomí postcovidový syndróm. Koncom januára mi čiastočne ochrnula pravá ruka na asi dve hodiny. Najskôr som si myslel, že je to cievna mozgová príhoda, pretože problém v ľavej hemisfére spôsobuje ťažkosti s hybnosťou pravej končatiny. Necítil som sa však zle, len som si necítil ruku a nevedel som s ňou hýbať. Bol to pocit, ktorý poznáte napríklad aj pri dlhšom zaľahnutí ruky v spánku. Vedel som s ňou síce pohnúť, ale v ruke by som neudržal pohár, ani by som ho nedokázal vôbec uchopiť. A pritom sila druhej končatiny zostala zachovaná na normálnej úrovni,“ dodal Slašťan s tým, že neskôr sa pridali ďalšie neurologické prejavy, myopatia dolných a horných končatín, kŕče v končatinách, bolesti veľkých a malých kĺbov.