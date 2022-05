Fico vyzval vládu na hájenie záujmov Slovenska: Je to neakceptovateľné! Z Maďarov by sme si mali brať príklad

Návrh, aby ďalší balík sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku zahŕňal aj zákaz dovozu ruskej ropy, je neakceptovateľný. Bola by to "ekonomická samovražda". Vláda SR by mala hájiť vlastné energetické záujmy štátu tak, ako to robí maďarská.

Vyhlásil to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii pred budovou Ministerstva hospodárstva (MH) SR. "Ak vláda SR nič neurobí a ustúpi požiadavkám Európskej komisie (EK) a nebude robiť to, čo robí vláda Maďarska, teda nebude bojovať za vlastné energetické záujmy, ľudia na Slovensku musia očakávať, že ten benzín a nafta pôjde niekde nad 2 eurá," zdôraznil Fico. Zároveň vyzval vládu, aby v utorok (10. 5.) predstúpila pred Národnú radu (NR) SR a priblížila, čo s tým bude robiť. Verí, že sankcia v podobe zákazu dovozu ruskej ropy nebude prijatá. Apeloval na vládu, aby sa tejto téme venovala. Myslí si, že je možnosť zastropovať ceny pohonných látok, pokiaľ ide o benzín a naftu. Podľa neho by sa ceny mohli pohybovať okolo úrovne 1,4 – 1,5 eura za liter. "Odstavenie dodávok ruskej ropy je totálny nezmysel, toto je výmysel Spojených štátov amerických," tvrdí Fico. Robert Fico dal najavo svoj jednoznačný postoj: Zelenskyj klame, na jeho vystúpení nebudem