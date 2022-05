Gröhling vyzýva vládne strany na splnenie sľubu: Hrozí nám, že niektoré predmety sa budú učiť neodborne!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vyzýva na splnenie sľubu vládnych strán a zvýšenie financií do školstva.

Tvrdí, že v týchto dňoch sa opäť riešia výdavky a platy v školstve na budúci rok. Zároveň poukazuje na avizované zvýšenie výdavkov štátu na budúci rok o 1,3 miliardy eur na sociálny balík na podporu rodín s tým, že podľa neho pri takomto veľkom objeme financií je nemožné opomenúť zvýšenie platov v školstve.

"Zvýšenie platov učiteľov o jedno percento predstavuje asi 18 miliónov eur. V sume 1,3 miliardy eur je teda dostatočný priestor aj na ohodnotenie učiteľov a aj na plánovanú podporu rodín," uviedol na sociálnej sieti šéf rezortu školstva. Podľa jeho slov ak má vláda vytvoriť nové dane, aby dostala do štátnej kasy financie, nemôže sa stať, že by financie nešli do školstva a zdravotníctva.

"V školstve máme približne 800.000 detí od materských až po stredné školy. Malo by byť v záujme každého občana, aby týmto deťom odovzdával vzdelanie kvalifikovaný a motivovaný človek. Človek, ktorý je za svoju prácu ocenený a dokáže dať žiakovi tú najlepšiu prípravu do života a do budúcnosti," poznamenal Gröhling s tým, že to je však problém dosiahnuť. Minister školstva priložil aj viacero argumentov, ktoré hovoria o potrebe zvýšenia platov v školstve.

"Nástupný plat učiteľa je 915 eur v hrubom (zhruba 640 eur v čistom). Je to asi 300 eur pod úrovňou priemernej mzdy," povedal minister. Uviedol, že inflácia má tento rok lámať rekordy. "Znamená to, že ak sa platy dva roky nemenili, ich hodnota reálne klesla a za rovnakú sumu peňazí si toho kúpime menej," uviedol.

Gröhling uviedol, že každý rok chýba stále viac učiteľov. Ide o učiteľov cudzích jazykov, matematiky, informatiky či prírodných vied. "Inštitút vzdelávacej politiky na rok 2022 odhadoval počet chýbajúcich učiteľov na 1300. V roku 2025 to má byť až 8600. Znamená to, že ak škola nenájde na kľúčové predmety ako cudzí jazyk, informatika či matematika učiteľa, budú sa učiť neodborne," povedal.

Zároveň dodal, že v krajinách OECD a EÚ23 učiteľ zarába 89 percent platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Na Slovensku učiteľ zarába 74 percent platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Za priemerom OECD teda podľa slov šéfa rezortu školstva zaostávame o 15 percent. "Je potrebné zvýšenie tak platov učiteľov, ako aj nepedagogických zamestnancov," uzavrel Gröhling.