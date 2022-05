Väčšina absolventov pracuje v inom odbore, ako vyštudovali: Ktorá pracovná sila je najžiadanejšia?

Na portáli Kariéra.sk si za posledný rok vytvorilo svoj životopis až 38,4 % absolventov. Najviac pracovných príležitostí môžu nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu.

Portál Kariéra.sk realizoval prieskum na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, do ktorého sa zapojilo 3 255 respondentov, v ktorom zisťoval či Slováci pracujú v odbore, aký vyštudovali. Zhruba 37 % Slovákov vykonáva úplne inú prácu, ako študovali. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali pracuje podľa prieskumu 24 % ľudí. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí alebo ich daný odbor prestal zaujímať.

„Slovenskí zamestnávatelia momentálne hľadajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu z technického odvetvia, ktorú sa im dlhodobo nedarí obsadiť. Sú to technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe a na trhu chýbajú aj remeselníci. Aj napriek tomu, že trh práce hlási nedostatok absolventov z technických odborov, kde by absolventi našli uplatnenie a dobre platenú prácu, mladí ľudia čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory, ako sú filozofické, politologické či humanitné vedy,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Odvetvia, v ktorých nájdu absolventi najviac pracovných ponúk

Pandémia na istý čas utlmila pracovný trh a čiastočne obmedzila príležitosti aj pre absolventom, ktorí končili v školách a snažili sa uplatniť na pracovnom trhu. V súčasnosti ponúka pracovné pozície, ktoré sú vhodné aj pre absolventom omnoho viac zamestnávateľov, ako to bolo počas koronakrízy. Najviac pracovných príležitostí môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu.

Za posledný rok si na Kariéra.sk vytvorilo svoj životopis až 38 % absolventov

Na portáli Kariéra.sk si za posledný rok vytvorilo svoj životopis až 38,4 % absolventov. Ak sa pozrieme na demografické rozloženie, väčšinu z nich tvorili absolventi stredných škôl s maturitou a bez nej, ale aj absolventi vysokých škôl a vysokoškolskí študenti. Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám patrí: chemický priemysel (61 %), sociálne služby (60 %), výrobné odvetvia (53 %) a iné.