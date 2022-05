Namiesto radostných osláv prežili najbolestivejší Deň matiek: Čo sme odkázali mamám do neba

Nemali komu dať kvety či bonboniéru, ani koho objať a pobozkať na znak vďaky!

Namiesto vrúcnych objatí a slov sa im na tvári len miesili slzy smútku s úsmevmi pri spomienkach na najdôležitejšie osoby v ich životoch, ktoré by pre nich spravili prvé-posledné. Keby mohli, čo by svojim milovaným mamám odkázali?

Pôvod má v starovekom Grécku

Katarína Nádaská, etnologička

- Deň matiek, ktorý si pripomíname druhú májovú nedeľu, má svoj pôvod už v starovekom Grécku, kde sa matky tešili veľkej úcte. Boli vnímané najmä ako nositeľky a darkyne nového života, ale i ako vychovávateľky detí. Gréci si uctievali aj bohyňu Reiu - matku boha Dia. Matky sa uctievali aj v Rímskej ríši - tu bola úcta k rímskej bohyni Kybele.

Opätovná úcta k matkám, verejne vzdávaná, sa datuje z roku 1644, keď v Anglicku počas vlády kráľa Karola I. zaviedli slávenie sviatku Mothering Sunday. Celosvetovo sa Deň matiek slávi od roku 1907 na podnet Ann Jarvis z Philadelphie, ktorá si sviatkom chcela uctiť svoju mamu. Americký prezident Woodrow Wilson v roku 1914 podpísal rezolúciu, ktorou ustanovil sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji a tento deň vyhlásil za celoamerický národný sviatok. Z USA sa Deň matiek rozšíril do celej Európy.



Chcel by som ju ešte raz objať

Ľuboš (46), Dvorníky (okr. Hlohovec)

Napriek tomu, že má rodinu a je dospelý, mamička Anna († 72) Ľubovi veľmi chýba. „Bola pre nás zázrakom, pretože vynikala mimoriadnou dobrosrdečnosťou, bezostyšne ľúbila mňa aj vnúčatá a taká láska, akú sme od nej cítili, sa len tak nevidí. Na Deň matiek sme boli vždy spolu, čo bolo pre mňa samozrejmosťou. Nikdy som si neuvedomoval, že by som o ňu mohol prísť. Pravidelne sme si v tento deň spolu dali obed a priniesol som jej kvietky,“ zaspomínal Ľubo.

Anna zomrela nečakane. Bola síce chorá, no všetci z rodiny verili, že sa jej v náročnom boji podarí zvíťaziť. „Aj napriek ťažkej chorobe sa nevzdávala, verila, že tú pliagu porazí. Nikdy sa na nič nesťažovala, práve naopak - v tichu znášala svoje starosti. Každý deň nám nesmierne chýba,“ zaspomínal na milovanú mamičku.

„Keby ešte žila, povedal by som jej, že ju veľmi ľúbim, Že jej vďačím za to, čo ma naučila. Na všetko si spomínam. Keď rozprávala, vždy sa usmievala. Milovala moje deti. Lásku, ktorú mi dávala, ma naučila odovzdávať ďalej a teraz ju odovzdávam svojim deťom. Dal by som všetko na svete, aby tu mohla byť aspoň na jeden deň ešte s nami. Chcel by som ju ešte raz objať. Ďakujem jej za život a verím, že v nebíčku bude mať krásny Deň matiek,“ uzavrel.