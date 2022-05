Kollár si na Slavíne pripomenul koniec druhej svetovej vojny: Dôležité slová o našej budúcnosti

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár si v nedeľu poobede pripomenul koniec druhej svetovej vojny na bratislavskom Slavíne. Urobil tak pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom.

"Slávime sviatok oslobodenia a myslím, že si to treba pripomínať. O to dôležitejšie je pripomínať si minulosť, lebo keď sa z nej nepoučíme, tak sme odsúdení na to, aby sme si ju znova zopakovali," vyhlásil predseda NRSR.

Poukázal na to, že podobne ako počas druhej svetovej vojny, aj pri súčasnom dianí na Ukrajine na konflikt vždy najviac doplatí civilné obyvateľstvo. "Tomu musíme zabrániť," skonštatoval Kollár. Ocenil, že viacerí prišli k vojenskému pamätníku vzdať hold a pamiatku padlým. "Ktorí naozaj obetovali svoje životy za našu záchranu a očistu celej Európy od fašizmu," povedal predseda NRSR.