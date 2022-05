Bidenová sa stretla so Zelenskou i s dobrovoľníkmi vo Vyšnom Nemeckom: Ako ju vnímali?

Prílet s mimoriadnymi bezpečnostnými opatreniami. V sobotu popoludní na bratislavskom letisku pristálo lietadlo s prvou dámou USA Jill Biden (70).

Medzi prvými miestami navštívila pamätník zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) v centre Bratislavy, aby na druhý deň odletela do Košíc a do Vyšného Nemeckého.Nový Čas sa rozprával s ľuďmi, ktorí prišli s Biden do kontaktu. Prvú dámu USA na Slovensku privítal minister zahraničia Ivan Korčok.

Na východe republiky ju zase sprevádzal premiér Eduard Heger a dnes sa má stretnúť aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jill Biden sa na hraniciach s Ukrajinou zaujímala najmä o to, ako prebieha proces prijímania utečencov či riešenie ich ťažkej situácie. „Chcem poďakovať všetkým ľuďom na Slovensku, že otvorili svoje náručia, otvorili svoje domovy, ale hlavne otvorili svoje srdcia,“ povedala Biden. Okrem politikov sa stretla s ukrajinskými ženami a deťmi či humanitárnymi pracovníkmi a so Slovákmi, ktorí podporujú rodiny utečencov.

Prítomnosť osobnosti spoza veľkej mláky mnohým slovenským dobrovoľníkom dodáva motiváciu pokračovať v tvrdej práci. S Jill Biden sa mal možnosť pár minút porozprávať aj slovenský psychológ Marek Madro (36), ktorý na hranici poskytuje deťom a ich matkám psychologickú pomoc. „Prvá dáma USA sa zaujímala, v akom stave sem prichádzajú ľudia a aká je ďalšia starostlivosť a pomoc pre týchto ľudí,“ opísal Madro.

V 7-minútovom rozhovore jej predstavil aj to, ako pristupujú k deťom s traumami. Používa plyšovú opicu Timba, cez ktorú sa s vystrašenými deťmi rozpráva. Prezradil, že Jill sa ho opýtala aj to, či ju niekedy sám používa. „Na to náš premiér Heger rýchlo reagoval, že ja asi nie, ale on si nejakú terapiu prosí,“ zažartoval Madro. Dodal, že celé stretnutie s americkou prvou dámou prebiehalo v uvoľnenej a priateľskej atmosfére.