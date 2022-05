Nemáme sa čím chváliť: V prípade vojny by proti nepriateľovi bojovalo len toľkoto Slovákov?!

Nový prieskum agentúry FOCUS pre reláciu Na telo ukázal, že v prípade napadnutia Slovenska by sa nepriateľovi postavila len viac ako desatina Slovákov.

Najväčšie odhodlanie chrániť krajinu prejavili muži vo veku 18 až 34 rokov. Súčasná invázia Ruska na Ukrajinu otvára aj otázku toho, do akej miery sú ochotní Slováci zapojiť sa do prípadného boja s nepriateľom. Prieskum ukazuje, že by to dopadlo relatívne neslávne. Takmer polovica z občanov by nebojovala a 32 % ľudí by rovno odišlo zo Slovenska. Proti agresorovi by sa postavilo len 13 % ľudí.

Z podrobnejších dát vyplýva, že najviac obrancov je spomedzi voličov Republiky a Progresívneho Slovenska. Tých, ktorí by nebojovali, je najviac spomedzi voličov Smeru a Hlasu. V prípade napadnutia by Slovensko prišlo o veľký počet mladých ľudí, keďže spomedzi 18- až 34-ročných by odišla za hranice rovná polovica. Z výsledkov vyplýva, že najmä starší už nie sú ochotní bojovať a zároveň ani utekať do cudziny.

Voliči ktorých strán by išli bojovať za Slovensko

Republika 27 %

Progresívne Slovensko 19 %

Sme rodina 16 %

Voliči ktorých strán by najviac odišli z krajiny