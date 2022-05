Problém Eduarda Brychtu sa ťahá desiatky rokov: Platí dane za pozemky, kde stojí mestské kúpalisko!

Musí platiť dane, no nemôže využívať svoj pozemok!

Eduard Brychta (70) z Rače čelí už roky bizarnému problému. Na jeho pozemkoch je postavený areál mestského kúpaliska Zbojnička, preto sa k nim roky nemôže dostať. Naťahovačky s úradmi ho stáli nemalé peniaze a ešte musí za pozemky s výmerou vyše 1 000 štvorcových metrov platiť dane. Problém sa ťahá už od socializmu, keď sa pri stavbách vlastnícke vzťahy ignorovali. Podobných prípadov je množstvo a štát ani mestá nemajú peniaze a asi ani vôľu, aby si vlastnícke vzťahy majetkovo vyrovnali.

Rodina pána Brychtu (70) vlastnila pozemky v Knižkovej doline odjakživa. Najstarší zachovaný dokument hovorí, že jeho predkovia tam boli už v 18. storočí! Už viac ako 30 rokov však pôdu zdedenú po otcovi nemôže využívať. V 70. rokoch za čias socializmu totiž na pozemkoch otca postavili areál kúpaliska. „Národný výbor rozhodol, a tak aj bolo. Vtedy sa vlastníckymi vzťahmi veľmi nezaoberali,“ vysvetľuje pán Brychta.

Po revolúcii v roku 1993 jeho otec požiadal o vrátenie nezastavanej časti. Pozemky síce zdedil, no boli oplotené ako areál kúpaliska, teda ich nemohol využívať. „Jediné, čo sa stalo, bolo, že nám po vrátení vznikla daňová povinnosť. A dane platím doteraz,“ hovorí o absurdnej situácii. Roky sa neúspešne snaží dostať k pozemkom, ktoré využíva mestský podnik STARZ a vyberá aj vstupné. Skúšal už všetko možné.

Časť pozemku chcel oplotiť, no neumožnili mu to. Mesto žiadal, aby parcely odkúpilo, no ponúkli mu sumu 1,30 eura za štvorcový meter. „Rok a pol sme sa naťahovali s katastrálnym úradom. Minulý rok sme dosiahli, že nám pozemok vrátili, no aj tak tam nemôžem ísť,“ hovorí o peripetiách. Za tie roky, samozrejme, prišiel na daniach o stovky eur, na pozemkoch mohol za ten čas napríklad pokojne posadiť vinice ako jeho predkovia.