Náš najskúsenejší himalájista liezol na 3. najvyššiu horu sveta: Koľko metrov mu chýbalo na vrchol Káčaňdžungy

Nevyšlo to! Peter Hámor (57), náš najúspešnejší himalájista, sa pokúšal o zdolanie tretieho najvyššieho vrchu sveta - Káčaňdžungy.

V roku 2012 ho zdolal, no tentoraz mu pokus o opätovné zdolanie vrcholu na prvý pokus nevyšlo a s kolegom sa len 200 metrov pod vrcholom zvrtli a dali sa na ústup. Na štít vystúpil iba tretí z partie - Rumun Horia Colibasanu. Čo prekazilo snahu slovensko-rumunského dua?

Už osemnástykrát sa Peter Hámor vydal v marci do Himalájí. Mal v pláne spolu s dvojicou rumunských kolegov vystúpiť na najvyššiu horu Indie a tretiu najvyššiu horu sveta - Káčaňdžungu. Zo základného tábora po perióde zlého počasia vyrazili v stredu v snahe dostať sa na vrchol. Vo štvrtok dorazili do tábora C3 vo výške 6 950 m n. m. Deň nato došli do tábora C4, ktorý sa nachádza vo výške 7 600 m n. m. V tomto pásme však začalo husto snežiť, ale napriek nepriazni počasia sa v sobotu v noci všetci traja rozhodli vyraziť.

Pokúsia sa o reparát?

Cesta na vrchol bola poriadne namáhavá. Jediný, kto ho dosiahol, bol Rumun Horia Colibasanu. Marius Ganem aj Peter Hamor sa otočili pod vrcholom a vrátili sa do tábora C4, kde počkali na úspešného Horiu. Ten sa stal prvým Rumunom, ktorý vystúpil na túto horu.

„Pred desiatimi rokmi to bolo presne naopak. Vtedy jedine Peter vystúpil na Káčaňdžungu a Horia s kolegami tam nedošli. Prečo sa Peter otočil, netuším. Určite to však nebolo kvôli kondícii, možno to bola kombinácia počasia a Petrovej intuície, neviem. Hneď z C4 mi volal, že sa pod vrcholom otočil a že je v poriadku. Teraz všetci spolu schádzajú do základného tábora. Tam sa v najbližších dňoch rozhodnú, či pokus zopakujú, alebo to definitívne vzdajú. Povolenie na výstup majú platné do konca mesiaca a návrat domov majú naplánovaný na začiatok júna,“ prezradila Hámorova manželka Mária (55).

