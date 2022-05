Slávni Geissenovci na pozvanie Sulíka brázdia Slovensko: Exkluzívny rozhovor a cirkus v parlamente!

Manželia Robert (58) a Carmen (57) Geissenovci prileteli súkromným lietadlom na bratislavské letisko v piatok popoludní s hodinovým meškaním.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ministra Richarda Sulíka, ktorý ich sem pozval, sa však nedočkali. Aj keď ich čakal, pre meškanie musel odísť na pracovné stretnutie. Všetko si však viac ako vynahradili. Večer patril im a okrem večere v centre Starého Mesta im minister pripravil aj ďalší program. V sobotu totiž minister celú rodinu našikoval do parlamentu, čo vyvolalo poriadne ovácie.

Geissenovci prišli v dobrej nálade a Novému Času ako jedinému poskytli po prílete prvý rozhovor. „Ahooooj, Slovensko!“ kričala od dverí Carmen. „Let bol veľmi dobrý. V Nice nebolo dobré počasie, ale máme kufor so slnkom, tak od zajtra bude na Slovensku slnečno,“ vtipkoval Robert, ktorý je zvedavý, čo ho u nás čaká. Pred príchodom si však čo-to o našej krajine naštudovali.

„Pozerali sme si na mape, že tu je celkom veľa hraníc do rôznych krajín.“ Známi boháči však nešetrili ani chválami: „Ste veľkí v pokroku, videli sme vaše vodíkové auto. To bola pecka,“ povedala Carmen a doplnil ju Robert: „Fičíte aj na jadrovej energii, čaká nás zastávka v elektrárni, na to sa veľmi tešíme.“ Geissenovcov však okrem toho čaká mnoho iného.

Cirkus v parlamente

Sulík sa Geissenovcom venoval od piatka večera. Prekvapením však bolo, keď ich priviedol do parlamentu, kde sa Robert postavil rovno za rečnícky pultík. Hlava saskárov tak umožnila Geissenovcom cítiť sa dôležito a priam ako kráľovská rodina, ktorá fotografom vo veľkom štýle zapózovala aj z balkóna. Táto inštitúcia je síce na cirkus zvyknutá, ale mať Geissenovcov na týchto miestach mnohých pobúrilo. SaS však problém nemá.

„Rovnako to prebieha aj v prípade návštev škôl. Geissenovci navštevujú rôzne miesta, nakrúcali aj v parlamente, zaujímali sa, čo kde je, pozreli si miestnosti a exponáty,“ povedal Novému Času Milan Laurenčík (SaS), ktorý zachytil aj kritiku ich oblečenia. Narážal na Pellegriniho, ktorého rozhodilo Robertovo tričko so smrtkou. Boháči na toto tiež nie sú zvyknutí: Nie je to bežné. Občas sa to stane, ale toto je veľmi výnimočné,“ povedal Novému Času Geissen.

Nemali tam byť s takými poctami

Mária Holubová, odborníčka na protokol

- Šoubiznis a politika sú na inej strane. Keby sme išli po pravidlách protokolu, tak samozrejme, že do parlamentu nemali byť pozvaní. Z hľadiska protokolu sú to návštevníci zo zahraničia, do tejto diplomatickej sféry nepatria. Rovnaké to je aj čo sa týka VIP osobností a pravidiel elít, tak sa síce môžu kontaktovať s politikmi, ale opäť nevidím dôvod, prečo by mali navštíviť náš parlament na takej vysokej úrovni.