Čo by robili Slováci v prípade vojenského útoku? Výsledky prieskumu zrejme neprekvapia

Agentúra Focus pre reláciu Na telo pripravila exkluzívny prieskum, v ktorom sa ľudí pýtala, čo by robili v prípade vojenského napadnutia Slovenska. Väčšina občanov by zostala na Slovensku, ale nebojovala by (48 percent).

Výsledky prieskumu zdieľal portál tvnoviny.sk. Viac ako tretina (32 percent) opýtaných by z krajiny odišla. So zbraňou v ruke by Slovensko išlo brániť 13 percent ľudí. Zvyšných sedem percent nevie, čo by v takom prípade robilo.

Prieskum zisťoval aj to, ako by sa zachovali voliči jednotlivých politických strán. Najviac tých, ktorí by išli bojovať za Slovensko, je medzi voličmi strany Republika (27 percent). Nasledujú voliči Progresívneho Slovenska (19 percent) a voliči Sme rodina (16 percent).

Možnosť odísť zo Slovenska najviac volili prívrženci progresívcov (52 percent). Nasledujú voliči SaS (39 percent) a kollárovcov (38 percent). Ostať na Slovensku, ale nebojovať by zvolilo 66 percent voličov Smeru, 58 percent voličov Hlasu a 48 percent OĽaNO.