Dobrovoľníci vo Vyšnom Nemeckom: Návšteva Bidenovej je veľká pocta! Jeden detail prekvapí

Dobrovoľníci pomáhajúci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom vnímajú nedeľnú návštevu prvej dámy USA Jill Bidenovej ako veľkú poctu. Na jej príchod sa však zvlášť nepripravovali.

"Pre nás je to veľké uznanie za prácu, ktorú robíme spolu s ostatnými organizáciami, spolu s našimi partnermi z OSN, ako napríklad UNICEF, z Medzinárodnej organizácie pre utečencov (IOM), z Červeného kríža a iných neziskových organizácií, ktoré boli od prvého dňa na hranici a pomáhali utečencom," povedala pre TASR Lucia Kolpaková z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s tým, že Bidenová svojou návštevou preukáže aj podporu ukrajinským vojnovým utečencom.

Podľa slov riaditeľky územného spolku Slovenského Červeného kríža v Michalovciach Aleny Kniežovej sa na návštevu prvej dámy USA "špeciálne" nepripravovali. "Pripravovali sme sa ako na každý iný deň. Zabezpečili sme hygienu, všetko, čo potrebujeme do našich priestorov," uviedla pre TASR. Spolu s kolegyňou dobrovoľníčkou dopoludnia ošetrili jednu bolesť hlavy.

Aj keď je podľa nej situácia na Ukrajine vnímaná celosvetovo, predpokladá, že záujem Bidenovej o ukrajinských vojnových utečencov podporí aktivity na pomoc tamojším obyvateľom. "Je pravda, že časom upadá záujem, nie je to také isté, ako to bolo vo februári alebo marci. Určite na to treba upozorňovať," podotkla Kniežová.

"Dúfam, že sa s ňou podarí aj trochu porozprávať a poďakovať za podporu americkému národu," povedal pre TASR ukrajinský dobrovoľník IOM, študent Univerzity Mateja Bela Vladislav Plukči. Bidenová navštívi hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom v nedeľu okolo obeda v spoločnosti predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽANO).