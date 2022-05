Prvá dáma USA je v Košiciach: V krízovom centre sa stretla s utečencami z Ukrajiny

Podporu a uznanie vyjadrila v nedeľu prvá dáma USA Jill Bidenová dobrovoľníkom a predstaviteľom krízového centra pre utečencov v Košiciach, s ktorými sa v ranných hodinách stretla v rámci návštevy Slovenska.

"Pre mňa osobne je to zážitok, pre Košice je ale dôležité, že sa opäť dostali na mapu sveta, že sa o našom meste bude hovoriť, že sme kultúrne, solidárne a multinárodné mesto a že sme ochotní pomáhať," skonštatoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Verí, že svojou prítomnosťou vliala prvá dáma energiu a nádej všetkým, ktorí sa snažia utečencom z Ukrajiny pomáhať, či už ide o neziskové organizácie, samosprávu alebo dobrovoľníkov z radov študentov.

"Je to pre nás veľká česť, že prišla, svedčí to o tom, že to tu máme dobre zorganizované a ľudia dostanú pomoc, ktorú potrebujú," uviedol koordinátor centra Roman Dohovič s tým, že aktuálne sa v priestoroch pri autobusovej stanici strieda približne 60 dobrovoľníkov a prevádzka je zabezpečená 24 hodín denne. Odhadom na tomto tranzitnom mieste vybavia približne 300 až 400 ľudí za deň.

"Títo ľudia väčšinou len prechádzajú cez Košice, vieme im poskytnúť núdzové ubytovanie v kontajneroch, ponúkneme im jedlo, možnosť dopravy, prvú lekársku pomoc, právne konzultácie, nejaký základ, ktorý potrebujú," ozrejmil Dohovič. Okrem dobrovoľníkov viedla Bidenová konverzáciu aj s niekoľkými utečencami, ktorí sa v centre nachádzali. Zaujímalo ju, odkiaľ prišli, čo sa stalo s ich domovom, prípadne čo prežívajú po príchode na Slovensko.

V centre strávila približne hodinu, následne sa presunula do základnej školy na Tomášikovej ulici, kde nedávno vznikli dve triedy pre ukrajinských žiakov. "Táto škola veľmi pomáha, aktuálne tam je 60 detí, o ktoré sa starajú, pani riaditeľka zároveň spustila vyučovanie v slovenčine pre ukrajinských rodičov, ktorí v Košiciach sú a pomáha im takto adaptovať sa," dodal Polaček.

V súvislosti s prítomnosťou prvej dámy platia na území Košického kraja prísne bezpečnostné opatrenia, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra ich prijal viacero. Bidenová svoj nedeľňajší program ukončí návštevou hraničného priechodu Vyšné Nemecké, kde je naplánované stretnutie s neziskovými organizáciami a predstaviteľmi inštitúcií asistujúcich ľuďom prichádzajúcim na hranice.