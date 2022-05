Fotograf z Popradu vytvoril unikátny projekt: Na stovke miest zachytil ľudí vo veku od 1 do 100 rokov

Fotograf Oliver Ondráš z Popradu urobil po viac ako piatich rokoch poslednú fotografiu v rámci svojho projektu „100x100“. Jeho výsledkom bude kniha fotografií ľudí vo veku od 1 do 100 rokov, ktorých fotil na stovke rôznych miest po celom Slovensku.

„Najazdil som tisíce kilometrov, najviac ľudí bolo z východu. Niektorí z nich sa, žiaľ, výsledku nedožili, no s viacerými som v kontakte a na výsledok mojej práce sa tešia,“ uviedol Ondráš, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v TASR. Prvú fotografiu, na ktorej zachytil historičku Noru Baráthovú, urobil 16. novembra 2016 v Kežmarku. Poslednú spravil 28. apríla tohto roku v Žiari nad Hronom a symbolicky si za objekt vybral 98-ročného fotografa.

„Keďže som fotograf, tak som chcel zachytiť proces starnutia človeka, od narodenia až po smrť. Zároveň vďaka fotografiám predstavím Slovensko, keďže každého z tých ľudí som fotil v inom meste alebo obci,“ priblížil Ondráš. Snažil sa vyberať fotograficky zaujímavé a pútavé miesta.

Najmladšiu a najstaršiu Slovenku sa mu podarilo odfotiť len pár dní po narodeninách. V záverečnej fáze projektu fotil prevažne starších ľudí, nachádzal ich aj v domovoch dôchodcov. Objekty si vyberal a hľadal väčšinou sám, zachytil tak napríklad aj baletku, strihača oviec, strážcu vodného mlyna, profesionálneho Mikuláša či pltníka.

Fotografie sú čiernobiele vo formáte 1:1. Pôvodne bolo cieľom autora ľudí odfotiť v priebehu pár rokov, celý proces však predĺžila pandémia. „Ako narodeninový darček by som si chcel dať knižku s fotografiami, ktoré som urobil. Snáď sa to do novembra podarí zrealizovať, vtedy to bude šesť rokov, od kedy som projekt odštartoval,“ dodáva Ondráš.

O finančné prostriedky na publikáciu sa uchádza aj z verejných zdrojov prostredníctvom jednej z tzv. „crowdfundingových“ platforiem. Nejde o prvý fotografický projekt podtatranského autora, Ondráš napríklad v roku 2015 vytvoril podobizeň Ľudovíta Štúra z 365 portrétov ľudí.