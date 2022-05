Na Bradle si pripomenuli 103. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika: Kollár sa poklonil jeho pamiatke

Preletom letky ministerstva vnútra, hymnou Slovenskej republiky a položením vencov si na mohyle na Bradle ľudia pripomenuli 103. výročie tragickej smrti politika, štátnika, vojaka a vedca Milana Rastislava Štefánika.

Na celoslovenskej spomienkovej slávnosti sa tradične zúčastnili stovky ľudí, ktorým sa prihovoril predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Kollár sa poklonil pamiatke Štefánika, povedal, že patrí k osobnostiam, ktoré sa trvalo zapísali do pamäti národa a ktoré si neustále pripomíname. „Hľadáme v nich inšpiráciu, ako sa stavať k problémom, ako hľadať ich riešenia a ako ich riešiť. Štefánik je v tomto kontexte zdroj inšpirácie, ako sa človek má pripravovať na život, ako konať v zložitých situáciách a ako dosiahnuť žiadaný výsledok,“ uviedol predseda NRSR.

Tajomstvo jeho veľkosti podľa neho spočíva v jeho tvrdej práci v odboroch, v ktorých pracoval. Pri pohľade na jeho život a dielo je z dnešného pohľadu, ako konštatoval, najdôležitejšie poukázať na jeho európsky rozmer a úprimné slovenské vlastenectvo. Kollár vyjadril úctu "za jeho vklad do oslobodenia slovenského národa a do budovania jeho štátnosti".

"Dnes sa môžeme len domnievať, ako by vyzeral nový štát, ak by na prahu jeho existencie nebol Milan Rastislav Štefánik tragicky zahynul. Vývin by sa asi ubral iným smerom, ako si sám predstavoval. Nemôžeme však nevidieť, že v základoch dnešnej slovenskej štátnosti sa nachádza veľa pevných kameňov, ktoré do nich vložil práve on. Preto si ho stále musíme pripomínať a musíme sa ním inšpirovať," uzavrel predseda NRSR.

Vence na mieste posledného odpočinku Štefánika položili v mene prezidentky SR Zuzany Čaputovej aj vlády SR, priniesli ich tiež zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika a Spolku rodákov M. R. Štefánika i zástupcovia štyroch obcí pod mohylou - Košarísk, Prietrže, Myjavy a Brezovej pod Bradlom - a ďalší účastníci spomienky.

Sprievodné podujatia sobotňajšej spomienky boli slávnostná bohoslužba v evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom, výstava Štefánik a légie v Múzeu Samuela Jurkoviča a výstava Hrdinovia bojov za slobodu na miestnom Námestí M. R. Štefánika. V Národnom dome Štefánikovom do 19.00 h premietajú krátke filmy o ňom a priamo v rodnej obci Košariská počas celého dňa sa do 18.00 h konajú scénické prehliadky v Štefánikovom múzeu.