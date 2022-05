Naď: Zlo a nenávisť vo svojej najhoršej podobe sú tu stále prítomné: Vojna na Ukrajine je dôkazom

Vojna na Ukrajine je podľa ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO) dôkazom, že zlo a nenávisť vo svojej najhoršej podobe sú tu stále prítomné. Uviedol to v sobotu v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici na pietnej spomienke venovanej 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny – Deň víťazstva nad fašizmom.

Informovala o tom hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Od ukončenia druhej svetovej vojny už uplynulo 77 rokov, no ešte pred pár týždňami by takmer nikoho ani v zlom sne nenapadlo, že svedectvá hrôzy, o akých sme doteraz počúvali iba z kroník a úst pamätníkov, sa stanú súčasťou nášho aktuálneho prežívania. To je jasným dôkazom toho, že zlo a nenávisť vo svojej najhoršej podobe sú tu stále prítomné a cesta za slobodou prináša nespočetné množstvo obetí a ľudských tragédií,“ povedal Naď. Podľa neho by sa malo pamätať preto na tých, ktorí položili v boji za slobodu vlastné životy.

Kovaľ Kakaščíková pripomenula, že druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 napadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a trvala 2 194 dní. Postupne sa do nej zapojilo viac než 60 krajín sveta. V Európe sa skončila podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945, no jej definitívny koniec nastal podpísaním kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945. V druhej svetovej vojne zahynulo približne 60 miliónov ľudí.