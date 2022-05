Deň matiek už klope na dvere, nádherné vyznania detí: Slová dcérky Márie Čírovej dojmú každú ženu

Sú pre nás najdôležitejšie na celom svete!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Druhá májová nedeľa patrí už tradične Dňu matiek, teda ženám, ktoré sa o nás odmalička starajú a ľúbia nás nekonečnou láskou.Ich ratolesti si nezameniteľnú úlohu mám dobre uvedomujú a práve pred ich sviatočným dňom im chcú povedať jedno veľké ďakujem. Prečo sú pre nás tieto láskávé stvorenia najlepšie na svete?!

Pečie najlepšie kura na svete

Kristína (30), zamestnankyňa v štátnej správe, s dcérou Agátkou (8), Bratislava

- Maminka je výnimočná, pretože je najlepšia a najkrajšia na svete. Vždy, keď chcem, sa naháňame, alebo vymýšľame všeličo. Vie byť aj prísna, ale nie som na ňu za to nahnevaná, lebo pečie najlepšie kura, ktoré by som jedla každý deň.

Chodí so mnou do prírody

Adriána (45), asistentka učiteľa, so synom Damiánom (9), Michalovce

- Moja mamina je najlepšia, vďaka nej mám vždy plné bruško chutných dobrôt. Pečie najlepšie langoše, pizzu či koláče. Inde ako doma mi až tak jedlo nechutí. Chodíme spolu aj veľa do prírody - na ryby, do lesa, na huby a veľa športujeme, čo sa mi tiež páči. Nikdy by som ju nevymenil.

Je veľmi dobrá

Andrea (38), ekonómka, s dcérou Viktorkou (5), Lučenec

- Moja mamička je najlepšia na svete, lebo mi dáva obľúbenú zmrzlinku. Okrem toho je však na mňa a na bračeka Peťka aj veľmi dobrá a výborne varí a pečie.