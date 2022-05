Krajniakovi sa nepáči rázna rétorika strany SaS: Je to neprípustné!

Je neprípustné, ak Sme rodina ustúpi z niektorých preferencií, ale druhá strana, naopak, eskaluje požiadavky.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) tak reagoval na vyjadrenia poslanca Petra Cmoreja (SaS), ktorý podmienil hlasovanie SaS o Krajniakovom návrhu zákona o sociálnom poistení predložením ústavného zákona o dôchodkoch.

Krajniak zdôraznil, že jeho prioritou je presadenie rodičovského bonusu, o ktorom novela zákona hovorí. "Vyhlasujem, že v druhom čítaní sa pokúsim presvedčiť 15 poslancov tohto parlamentu, aby predložili pozmeňujúci návrh, ktorý zavedie zdobrovoľnenie odvodov do druhého dôchodkového piliera," avizoval Krajniak s tým, že tak by mala Sociálna poisťovňa financie navyše a bola by v prebytku. Z 900 miliónov eur, ak by odvody do druhého piliera neboli povinné, by podľa neho mohli napríklad motivovať zamestnávateľov aj zamestnancov tým, že v treťom pilieri by bolo oslobodenie od daní a odvodov alebo daňový stimul.

Zároveň dodal, že Cmorej sa chce o dôchodkoch rozprávať koncepčnejšie, pričom SaS nič neskonsolidovala vo svojich rezortoch. Skonštatoval, že je ochotný vylepšovať dôchodkový systém a robiť aj opatrenia, ktoré nie sú na prvý pohľad populárne, ale sú nevyhnutné. Systém však podľa neho musí byť najmä spravodlivý.

V súvislosti s tým, že Cmorej označil predložený zákon ako povinné cvičenie na získanie peňazí z plánu obnovy minister práce podotkol, že ani pre plán obnovy nebude prijímať zmeny v dôchodkovom systéme z programu SaS.