Zmeny vo volebnom zákone: Spoja sa voľby do Európskeho parlamentu s voľbou prezidenta?

Voľby do Európskeho parlamentu a druhé kolo prezidentských volieb by sa mohli konať v jednom termíne.

Ministerstvo vnútra (MV) SR získalo jednoznačnú politickú podporu pri zámere na ich spojenie. Koaličné strany vyjadrili tiež podporu zmene Ústavy SR, ktorá umožní zavedenie voľby poštou do zahraničia v prípade volieb prezidenta. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.

Zmeny vo volebnom zákone boli témou tohtotýždňového okrúhleho stola zástupcov ministerstva a predstaviteľov koaličných strán.

"Od spojenia obidvoch volieb sa očakáva výrazné zvýšenie volebnej účasti, a teda aj posilnenie mandátu úspešných kandidátov vo voľbách do EP, ktoré sa netešia záujmu voličov. Naopak, účasť pri voľbe hlavy štátu býva vysoká," podotkol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Poukázal aj na úsporu verejných finančných prostriedkov vynaložených na organizačno-technické zabezpečenie ďalších spojených volieb.

Voľby do Európskeho parlamentu i prezidenta SR sa budú konať v roku 2024. Ako pripomína rezort vnútra, pri obidvoch získavajú zvolení kandidáti päťročný mandát. Mohli by sa teda konať v rovnakom termíne, podobne ako tohtoročné voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. "Spôsob, akým zmeny zrealizovať, sa nezaobíde bez zmeny Ústavy SR, keďže sa dotknú ústavným zákonom určených lehôt. Presnejšie návrhy by ministerstvo vnútra mohlo mať začiatkom júna, keď sa plánuje ďalšie stretnutie," priblížila hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.

V rámci okrúhleho stola sa hovorilo tiež o elektronizácii volebných procesov, napríklad pri registrácii voličov na voľbu poštou. Tento krok má odbremeniť samosprávy a tiež uľahčiť a stransparentniť voličom uplatňovanie volebného práva zo zahraničia. K úpravám by malo dôjsť aj v oblasti volebnej kampane.

Iniciatíva ministerstva vnútra vychádza z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala k odbornej diskusii pri analýze volebného systému, k čomu je potrebné v prvom rade nájsť zhodu na politickej úrovni. Ako avizovala hovorkyňa, následne bude do procesu prizvaná odborná verejnosť a stavovské združenia, ako Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, SK 8 a podobne.