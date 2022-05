Lengvarský sa Matoviča nezľakol, na kritiku reaguje po svojom: Veľké plány ministra

Stupňuje tlak na ministra zdravotníctva. Dlhodobo je známe, že predseda OĽaNO Igor Matovič (48) nemá Vladimíra Lengvarského (52) príliš v obľube. Tento týždeň o ňom povedal, že je „zrelý na výmenu“ pre chýbajúce oddlženie nemocníc a pomalú prípravu ich výstavby. Lengvarský mu odkazuje, že o jeho pozícii rozhoduje on spolu s premiérom Hegerom a sám neodíde.

Matovič tvrdí, že by Lengvarského navrhol odvolať z funkcie. Matoviča mrzí, že ministerstvo zdravotníctva otáľa s realizáciou plánu obnovy v časti výstavby nových nemocníc a ich rekonštrukcie. „Pred rokom bol plán obnovy schválený, dodnes nie je nič zrealizované. Pripomína mi to veľmi podobný scenár, keď sme v septembri 2020 schválili vo vláde materiál vo výške 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc,“ povedal šéf rezortu financií. Ministerstvo zdravotníctva sa podľa jeho slov na to „vykašlalo, nič nerobilo a dodnes tieto zdravotnícke zariadenia nie sú oddlžené“. Bol by rád, keby minister zdravotníctva začal konať. Matovič preferuje svojho poslanca a exministra Mareka Krajčího, ktorý musel skončiť za veľké zlyhania pri manažovaní pandémie.

Rozhoduje Heger

Lengvarský sa bránil vo štvrtok, keď povedal, že neplánuje odstúpiť zo svojej funkcie. Matovičovu kritiku neberie príliš osobne. „Myslím si, že táto otázka prináleží aj jemu ako predsedovi hnutia, aj premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) ako môjmu priamemu nadriadenému,“ povedal Lengvarský. Dodal, že s premiérom hovoril a zatiaľ mu nič o jeho odchode nenaznačoval.

Lengvarský tvrdí, že Hegera požiada o zvolanie koaličnej rady k návrhu výstavby nemocníc. Koaličnej rade predloží návrh riešenia výstavby nemocníc a efektívneho využitia peňazí z plánu obnovy v súlade s programovým vyhlásením vlády. „Budem predkladať reálne riešenia, stihnuteľné do roku 2026,“ povedal minister a k výstavbe nemocníc dodal, že niektoré nemocnice budú dokončené úplne, iné budú v štádiu hrubej stavby. „Hovorím o štyroch až piatich nemocniciach, ktoré dokážeme postaviť, väčšina z nich bude kompletná,“ uviedol Lengvarský s tým, že proces oddlžovania nemocníc je vo finálnej fáze, v priebehu troch týždňov bude ukončený.