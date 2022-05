Fico na slobode, koalícia v ringu: Drsné hodnotenia expertov! Skáče Matovič SaS po hlave?

Dramatické parlamentné hlasovanie a následný vzájomný štekot medzi koaličnými stranami. Tieto momenty začínajú nápadne pripomínať okamihy, keď sa koalícia v minulosti už opakovane otriasla v základoch.

Situáciu, keď sa Robert Fico zoširoka usmieva, zatiaľ čo sa rozhádali koaličné strany, sme nechali okomentovať popredným politológom, sociologičke a šéfovi agentúre na výskum verejnej mienky.

SaS a OĽaNO sa držia príbehu o zloduchoch v Smere

Zuzana Kusá, sociologička

Streda bola jednou zo zápletiek príbehu, ktorý dnešné koaličné strany rozprávajú už dlhé roky. V tom príbehu je príčinou väčšiny ťažkostí korupcia a rozkrádanie verejných zdrojov, za ktoré zodpovedá Smer-SD a ich koaliční partneri. Aj keď problémy a ťažkosti života na Slovensku môžu mať viacero vážnejších príčin, príbeh, ktorý prináša jednoduché vysvetlenie a jasné pomenovanie škodcov, uľahčuje komunikáciu koalície s verejnosťou a aj verejnosti dáva nádej, že ťažkosti sa potrestaním „škodcov“ vyriešia. Včerajšie hlasovanie o vydaní hlavného „škodcu“ malo azda túto - hoci už chabú - nádej verejnosti posilniť. Obvinenie sa pritom netýkalo korupcie a nevydanie Fica neznemožňuje spravodlivosť. Poslanci SaS a OĽaNO sa však mienia držať príbehu, v ktorom sú zloduchovia a ich zločiny už vopred jasne známe.

Matovič SaS skáče po hlave, Kollára si chráni

Grigorij Mesežnikov, politológ

Aj táto kauza ukazuje, že vo vládnej koalícii sa vytvorila už stabilná vnútorná opozícia, ktorá hlasuje v mnohých otázkach zhodne s tou skutočnou opozíciou. Ak to bude pokračovať ďalej týmto spôsobom, považoval by som to za nehoráznosť, pretože takto vládne koalície nefungujú. Aj preto sa nedá vylúčiť ani to, že pre SaS to môže byť už prekročenie červenej čiary a bude trvať na odchode Sme rodina. Na druhej strane sa pozrite, ako k tomu pristupuje Matovič. On sa ospravedlnil za svoje vlastné hnutie, ale o Borisovi Kollárovi nepovedal takmer ani pol slova, a znova sa vyhraňuje proti SaS. Zo strany SaS to vyzerá tak, že im skáče po hlave a Kollára si chráni.