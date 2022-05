Ďalší rozkol! Odvolávanie Fica vyostrilo vojnu vo vládnej zostave: Kto musí z kola von?!

Opäť to medzi nimi vrie! Hlasovanie o vydaní Roberta Fica (57) na väzobné stíhanie rozhádalo koalíciu natoľko, že si posielajú odkazy, kto má ich rady opustiť.

Liberáli žiadajú premiéra, aby konal a vyvodil zodpovednosť voči tým, ktorí popierajú zmysel fungovania tejto vlády. Hnutie Sme rodina pod vedením Borisa Kollára (56), ktoré Fica podržalo, však vyvodenie zodpovednosti odmieta a na špičkách okolo nich našľapuje aj premiér Eduard Heger (46). Spustil sa tak cirkus, ktorý môže vyvrcholiť predčasnými voľbami.

Bola to facka pre všetkých voličov, ktorí verili, že Igor Matovič to myslí vážne s tým, že jeho hnutie skoncuje s poslancami ako „nadľuďmi“. Líder Obyčajných ľudí sa bráni, že v stredu jeho ľudia iba zakopli. „Mňa to veľmi mrzí. Dve z 50 našich poslancov sa rozhodli chrániť nenáležité výhody poslancov, ktoré im po našom zrušení imunity ešte ostali,“ sypal si popol na hlavu na sociálnej sieti. Z klubu OĽaNO vyrazili pre tento krok Romanu Tabák a Katarínu Hatrákovú. Koalícia tak prišla o ďalšie dva hlasy.

Kritikou nešetrili kolegyne ani poslanci z vlastných radov. „Omyl a hanba tohto parlamentu sú konečne z klubu von. Dlhodobo som hovoril, že táto poslankyňa tu nemá čo robiť. Robila nám hanbu a svojimi postojmi a názormi konzistentne ukazovala, že nemá výbavu na to, aby vykonávala mandát poslanca,“ vyjadril sa na adresu Tabak poslanec OĽaNO Andrej Stančík.

Stálo im to za to?

Dnes už bývalé členky klubu OĽaNO si však z vyhadzova ťažkú hlavu nerobia. V prípade Tabák sa špekuluje o jej začlenení sa do strany Sme rodina. „Alebo si založím vlastnú stranu,“ odpovedala na otázku o svojom ďalšom pôsobení. Jej kolegyňa Katarína Hatráková vysvetlila svoj zdržanlivý postoj pri hlasovaní tým, že nie každý sa dostane do parlamentu, a preto by mal požívať určitú ochranu. „Už len týmto má ten človek istú mieru exkluzivity,“ hovorí s tým, že ďalej chce fungovať ako nezávislá. „Nedostala som žiadne ponuky ani žiadne neočakávam a ani na ne nebudem reflektovať,“ dodala.